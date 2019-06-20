Умер основной владелец "Уралсиба" Владимир Коган

Основной акционер банка "Уралсиб" умер после продолжительной болезни. "С прискорбием сообщаем, что ушел из жизни основной акционер банка Владимир Игоревич Коган. Приносим искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении на главной странице "Уралсиба". Владимиру Когану было 56 лет.

Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию. Когану принадлежало почти 82 процента акций банка.

В июне прошлого года "Ведомости" со ссылкой на источники писали, что бизнесмен серьезно болен. Так, собеседники газеты сообщали, что Коган весной 2018 года перенес инсульт. Тогда же представитель "Уралсиба" отмечал, что не видит рисков для работы банка из-за болезни основного акционера, поскольку "стадия активного личного управления" завершилась примерно через год после начала санации.