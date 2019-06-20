В Болгарии ужесточили закон о борьбе с шумом

Болгарский парламент принял поправки к закону о защите от шума. Отныне шуметь запрещено с 23.00 до 8.00, что увеличивает запретное время по сравнению с прежним подзаконным актом на один час, и с 14.00 до 16.00, сообщает mediapool.bg.

Для нарушителей предусматриваются высокие штрафы. Так, для физических лиц они составят от 255 до 500 евро, а для юридических - от 1500 до 3000 евро. При повторном нарушении сумма штрафа увеличится, составив для граждан от 1000 до 3000 евро, а для кафе и магазинов от 2500 до 6000 евро. В частности, запрещается включение громкой музыки и проведение строительных работ в неурочное время.

Контроль над исполнением закона возлагается на местные инспекции по здравоохранению. Специалисты замеряют шум в квартирах жильцов при поступлении жалоб на соседей или на торговые объекты, после чего дадут провинившимся лицам две недели, чтобы исправить ситуацию. Если этого не произойдет, будет наложен штраф. При регулярном нарушении закона торговая точка вынуждена будет приостановить работу на 14 дней, а затем и вовсе может быть закрыта полицией.

Исключение распространяется на железную дорогу, автовокзалы, аэропорты, морские порты и использование систем оповещения населения при бедствиях.