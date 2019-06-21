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Дроздов прокомментировал "скандал" на передаче "В мире животных"

ТВ и сериалы
    21.06.2019, 18:30
Текст:   Олег Усков

Николай Николаевич Дроздов отреагировал на сообщения ряда СМИ о своем якобы скандальном уходе с поста ведущего телевизионной программы "В мире животных", где ему перестали платить.

Горячо любимый поколениями зрителей телеведущий акцентировал, что передачу он действительно не ведет уже полгода и на уговоры остаться не поддался, но все "данные" о скандальности его ухода - "ахинея".

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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В комментарии Агентству городских новостей "Москва" Николай Николаевич отметил: "Если хотите правду сказать, давайте скажем правду. Писали, что я ушел с программы, обидевшись, и что мне не платили деньги - это ахинея". По словам Дроздова, он остается соратником передачи, ее "единомышленником и даже научным консультантом".

"Естественно, я не больной, чтобы просить деньги за то, что мне звонят и спрашивают про отличие индийского слона от африканского", - пошутил Дроздов. Подчеркнув, что когда он выступал ведущим и соведущим передачи, то получал зарплату и никаких проблем с ее выплатой не было.

Николай Николаевич пояснил, что в прошлом году на заседании Российского географического общества представил своего преемника - Алексея Лапина, сына сотрудников "В мире животных", который теперь и ведет программу.

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