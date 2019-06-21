Егора Крида обвинили в плагиате песни сына Уилла Смита

Российский рэпер Егор Крид (Булаткин) обвиняется в плагиате песни американского актера и рэпера Джейдена Смита, сына актера и рэпера Уилла Смита.
Камнем преткновения стала песня Крида "Грехи", которая, как считают наблюдатели, есть "пиратская версия" старой композиции Джейдена Blue.
С чем Крид и автор компании Black Star Алекс Давиа выражают несогласие через Instagram, указывая на инструментальном примере, что обвинения в воровстве - "это слишком".
И если какие-то сходства можно проследить, то лишь потому, что стиль один. Тогда как "музыка - другая, мелодия - другая, аккорды - другие".
Соответственно, "не сплагиатил, а вдохновился!". При этом Крид признается, что давно уже "кайфует" от творчества коллеги. И, возможно, когда трек писался, в голове создателей, и в самом деле, "играл альбом Джейдена".
"Но нот то всего семь и всё музло так или иначе имеет сходство, как среди мировых Артистов так и наших", - отметил музыкант (орфография и пунктуация - авторские).
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Кайфую от того, что делает Джейден Смит ещё с Каратэ-Пацана. Его музыка последних лет очень сильно отличается от всего, что делают в этом жанре. СМИ начали везде писать, что трек #Грехи- плагиат, но заявлять так - это слишком. Стиль - да. Музыка - другая, мелодия - другая, аккорды - другие. Возможно, когда год назад мы с @alexdavia делали этот бит, где-то в голове играл альбом Джейдена, но нот то всего 7 и всё музло так или иначе имеет сходство, как среди мировых Артистов так и наших. Имхо: Не сплагиатил, а вдохновился! Качайте мой новый трек #Грехи по ссылке в шапке профиля!😉
"Абсолютно две разные песни", - заявили некоторые комментаторы.
"Ребят, это жесть! Песня реально вся точно такая же, как у Джейдена, а те, кто этого не слышит... вы либо реально глухие, либо просто притворяетесь ими (не понятно зачем! Без обид)", - оппонируют им.