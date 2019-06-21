Испанский нападающий Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры. Официально о своем решении чемпион мира и двукратный победитель чемпионатов Европы объявит в пятницу.

Фернандо Торрес, выступающий за японский клуб "Саган Тосу", принял решение завершить карьеру. О чем объявил в социальных сетях.

"Пришло время завершить мою карьеру спустя 18 лет. Все подробности расскажу на специальной пресс-конференции", - написал Торрес.

"Эль Ниньо", как прозвали футболиста, начинал свою карьеру в мадридском "Атлетико". В дальнейшем он выступал за английские "Ливерпуль" и "Челси", а также итальянский "Милан". Перед переездом в Японию Торрес вернулся в родной клуб и в сезоне 2017-18 выиграл Лигу Европы. А, выступая за "Челси", в 2012 году стал победителем Лиги чемпионов. На клубном уровне Торрес провел 706 матчей и забил 252 мяча.

Наибольших успехов Фернандо добился со сборной Испании. В 2008 году испанцы выиграли чемпионат Европы, через два года стали сильнейшими на планете, а еще через два года подтвердили звание сильнейших в Европе. На счету Торреса в национальной команде 110 матчей и 38 голов.