Глава Китая с супругой посетили представление в Пхеньяне

Главы КНР и КНДР с супругами на культурном мероприятии в Пхеньяне. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Спортивную арену украсили красочными лозунгами: "Горячо приветствуем товарища генерального секретаря Си Цзиньпина и госпожу Пэн Лиюань!" и "Пхеньян-Пекин". При появлении лидеров присутствующие встали и встретили их аплодисментами и приветственными возгласами. Представление рассказывает о достижениях КНДР на пути социалистического развития, выражает мечты северокорейского народа о прекрасной жизни и надежды на развитие дружбы между двумя странами.

Мероприятие завершилось массовым песенно-танцевальным номером "Неувядающая дружба между КНДР и КНР". Китайская сторона подарила представителям КНДР корзину цветов. Си Цзиньпин и Пэн Лиюань вместе с Ким Чэн Ыном и Ли Соль Чжу вышли на сцену, еще раз поблагодарив артистов и публику КНДР и сделав коллективную фотографию на память.