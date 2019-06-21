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21.06.2019,  
14:21
Текст:  Алексей Брусилов

Иран продемонстрировал обломки сбитого американского беспилотника

Иранские представители продемонстрировали фрагменты конструкции американского беспилотного разведывательного аппарата, сбитого в минувший четверг.

На обнародованных фотографиях видны обломки фюзеляжа, крыльев, воздухозаборника и других элементов БПЛА. По мнению, военного эксперта Юрия Лямина, данный показ был проведен, чтобы подтвердить иранскую версию о вторжении летающего шпиона США в воздушное пространство Исламской Республики.

По данным информационного агентства ИРНА, беспилотник был сбит в 4:05 утра по местному времени силами Корпуса стражей исламской революции в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган, у входа в Персидский залив.

В Сети также появились видеокадры, на которых запечатлен момент работы зенитного ракетного комплекса 3rd Khordad.

Фото: Spc. Jeffrey Alexander, US Army / wikimedia.org
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"Этот ЗРК полностью разработан иранскими конструкторами и может уничтожать цели на дистанции до 105 км, при этом высота полета вражеского объекта может достигать 27 км. Возможна одновременная работа 8 ракетами по 4 целям. Это первое боевое применение данной системы.

Что же касается самого БПЛА, то еще в четверг пресс-секретарь Центрального командования вооруженных сил США сообщил, что был потерян не серийный MQ-4C, а один из ранее переделанных RQ-4A. Он служил для морского патрулирования и разведки и имел обозначение BAMS-D", - пояснил Юрий Лямин.

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