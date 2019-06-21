Медведев проводит переговоры с Румасом в Минске

Встреча премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с его российским коллегой Дмитрием Медведевым началась в белорусской столице 21 июня, передает БЕЛТА. Главы правительств двух стран проводят встречу в формате один на один. Затем, уточняет агентство, предусмотрены переговоры с участием членов делегаций Союзного государства.

В ходе встречи, которая проходит буквально за несколько часов до открытия II Европейских игр в Минске, планируется "обсудить различные аспекты белорусско-российского взаимодействия, включая торгово-экономические и интеграционные вопросы".

Анализируя нынешнее состояние экономического взаимодействия СГ, агентство отмечает, Россия продолжает оставаться основным торговым партнером РБ. На долю РФ в январе-апреле пришлось 49,2 процента стоимостного объема внешней торговли товарами. В I квартале на долю Российской Федерации приходилось $1,2 млрд, или 40,9 процента от общего объема привлеченных за этот период в Беларусь иностранных инвестиций ($2,97 млрд).

В то же время товарооборот между двумя странами в январе-апреле уменьшился к уровню аналогичного периода прошлого года на 1,7 процента, констатируют местные источники.