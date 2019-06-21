Объявлены ключевые темы FINOPOLIS 2019

Организатор V Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019 - Банк России - анонсировал ключевые темы мероприятия.

На повестке FINOPOLIS 2019:

- Бесшовный FinTech. Цифровые технологии на службе у человека

- Маркетплейс: перспективы для потребителя и индустрии

- Быстрые платежи: новая эра

- Биометрия. Финансы и не только - hands free

- Цифровизация аудита для финансового сектора

- Развитие экосистем - есть ли границы?

- FinTech - новые возможности для Retail

- FinTech как профессия. Рождение профстандарта

FINOPOLIS 2019 состоится 9-11 октября в Сочи.

Это крупнейшая в стране площадка для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе.

В 2018 году Форум посетили более 1400 участников из 37 стран: представители российских и зарубежных компаний, эксперты и представители органов власти. Более 40 российских и зарубежных IT и финтех-компаний, банков и платежных систем представили свои продукты в рамках Форума.

Подробная информация о ключевых темах размещена на официальном сайте Форума.

Оператор Форума - Фонд Росконгресс.