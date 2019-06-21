Объявлены ключевые темы FINOPOLIS 2019

Организатор V Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019 - Банк России - анонсировал ключевые темы мероприятия.
На повестке FINOPOLIS 2019:
- Бесшовный FinTech. Цифровые технологии на службе у человека
- Маркетплейс: перспективы для потребителя и индустрии
- Быстрые платежи: новая эра
- Биометрия. Финансы и не только - hands free
- Цифровизация аудита для финансового сектора
- Развитие экосистем - есть ли границы?
- FinTech - новые возможности для Retail
- FinTech как профессия. Рождение профстандарта
FINOPOLIS 2019 состоится 9-11 октября в Сочи.
Это крупнейшая в стране площадка для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе.
В 2018 году Форум посетили более 1400 участников из 37 стран: представители российских и зарубежных компаний, эксперты и представители органов власти. Более 40 российских и зарубежных IT и финтех-компаний, банков и платежных систем представили свои продукты в рамках Форума.
Подробная информация о ключевых темах размещена на официальном сайте Форума.
Оператор Форума - Фонд Росконгресс.