Песков рассказал о графике президента на июнь

21 июня в графике у главы государства Владимира Путина оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности и очень много встреч внутреннего характера, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. А дальше - подготовка к важному международному мероприятию за рубежом.

На следующей неделе, во второй половине, состоится саммит G20 в японской Осаке. "Это и проблематика "двадцатки", и двусторонние встречи на полях", - пояснил представитель Кремля. "Все это требует, конечно, тщательной подготовки", - заключил он.

График "двусторонок" по-прежнему верстается, ведется работа с партнерами за рубежом, согласовываются параметры, пояснил пресс-секретарь президента.