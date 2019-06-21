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21.06.2019 12:18
Рубрика: Экономика

"Почта России" займется доставкой корреспонденции ВТБ Лизинг

Текст: Юлия Кривошапко

"Почта России" доставит корпоративную почту АО "ВТБ Лизинг" по Москве и Московской области, а также обеспечит экспресс-доставку документов компании по России.

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По результатам проведения тендера "Почта России" и АО "ВТБ Лизинг" подписали два соглашения. Согласно первому вся корреспонденция лизинговой компании по Москве и Московской области - несколько тысяч отправлений в месяц - будет доставляться национальным почтовым оператором. Головные офисы компании будут обслуживать выделенные курьеры, в задачи которых будет входить доставка корреспонденции день в день.

Почта также займется экспресс-доставкой внутренних документов лизинговой компании на всей территории России. Предполагается, что более сотни почтовых отправлений ежедневно будут направляться в те регионы, где представлена деятельность "ВТБ Лизинг". По ряду отправлений почта будет уведомлять клиента о статусе доставки.

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"Сотрудничать с крупными финансовыми игроками - бесспорный приоритет "Почты России", потому что они задают высокий стандарт, являются лидерами. Подписанные соглашения - это подтверждение высокого качества услуг и нацеленности почты на выстраивание долгосрочных отношений с ведущими игроками рынка, - заявил первый заместитель генерального директора "Почты России" по электронной коммерции Алексей Скатин. - Наш статус национального логистического оператора с самой широкой маршрутной сетью позволяет нам предоставлять лучший сервис, выгодные тарифы и кратчайшие сроки доставки".

"Оперативность на каждом этапе проведения лизинговой сделки является важнейшим критерием нашей работы. На сегодняшний день клиентами "ВТБ Лизинг" являются порядка 30 тысяч компаний по всей стране, и сотрудничество с федеральным почтовым оператором сделает наше взаимодействие с ними еще более быстрым и удобным", - прокомментировал подписанные соглашения генеральный директор "ВТБ Лизинг" Дмитрий Ивантер.

Экономика Отрасли Связь Компании Связь Почта России
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