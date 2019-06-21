Путин выразил соболезнования в связи с ДТП в Индии

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру этой страны Нарендре Моди в связи с трагическим ДТП в штате Химачал-Прадеш. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в тексте телеграммы.

В четверг, 20 июня, автобус в штате Химачал-Прадеш Индии сорвался сорвался в ущелье. По последним данным, число жертв возросло до 43, еще около 30 человек пострадали. Среди жертв ДТП много детей и подростков.