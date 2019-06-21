В столице Черноземья завершилось главное культурное событие года. Точку в череде событий IX Платоновского фестиваля поставила грандиозная оратория Арнольда Шенберга "Песни Гурре", которая в России за сто лет звучала лишь трижды. На сцену вышло 350 человек - музыканты из 15 ведущих оркестров страны, хористы из Воронежа, Брянска, Липецка, Тамбова и Тулы, солисты Мариинского театра и Гамбургской оперы.

На пути к мечте

За две недели - три десятка спектаклей и концертов, несколько российских театральных премьер и одна мировая, встречи со знаменитыми режиссерами и писателями, книжная ярмарка с продукцией 160 издательств... Фестиваль, как и в прошлые годы, впечатлил размахом и - в хорошем смысле - всеядностью.

Но ни масштаб событий, ни широкий охват публики для Платоновского не самоцель. Амбиции в другом - расширить культурный горизонт воронежцев, приподнять их над бытом. Город принимает вызов. Некоторые даже берут в дни фестиваля отпуск.

По мнению худрука Платоновского Михаила Бычкова, это время - пример того, каким Воронеж мог бы быть круглый год:

- Зрители ведут себя цивилизованно и доброжелательно. Иногда нас упрекают в том, что в фестивальную жизнь вовлечено лишь десять процентов горожан. Но это сто тысяч человек!.. Напрашивается идея расширить географию. Если уж мы везем иностранных артистов от Москвы до Воронежа - почему им не проехать еще 200 километров до другого крупного города? Надеюсь, в соседних областях возникнет такой интерес.

Толстой, Мольер и клоуны

Театральная программа была, пожалуй, менее острой, чем прежде. Это вовлекло в орбиту фестиваля больше зрителей-традиционалистов.

Настоящим испытанием обещали стать "Братья и сестры" Льва Додина - шесть часов действия плюс два часа антракта. Но спектакль о тяготах и радостях послевоенной деревни оказался вполне динамичным. Так что зрители показа обсуждали не собственную усталость, а замысел постановщика, игру артистов, удивительную точность сценографии и досадные огрехи северорусского произношения.

Многих удивил Мольер. Вернее, трактовка его "Дон Жуана" в театре "Сатирикон" с великолепным дуэтом Тимофея Трибунцева и Константина Райкина. Режиссер Егор Перегудов выстроил для "вавилонского блудника" - вавилонскую башню, на спиральном пандусе вокруг которой и разворачивалось действие. Такую башню до неба мечтал воссоздать Александр Македонский, на которого равняется заглавный герой пьесы. Дон Жуан спорит с Богом, получая в ответ кирпичи и прочий падающий мимо головы хлам. Башня вращается, будто вгрызаясь в землю, но это движение мнимое. Когда настает час сойти в преисподнюю, выясняется, что ад - это не костры и уголья, а бесконечное движение вниз.

"Знакомство с Платоновым было для меня потрясением. Кто еще мог так сказать человеку, что он не знает самого себя?"

- С классикой я имею дело только в ее современном выражении. Только так ее и стоит играть, чтоб она не превращалась в средство от бессонницы. Кто ходит в театр смотреть про старину? Наверное, кто-то очень уставший от жизни! - убежден Константин Райкин.

Необычным оказался и традиционный по форме спектакль "Русский роман" Миндаугаса Карбаускиса с народной артисткой РФ Евгенией Симоновой в роли Софьи Андреевны Толстой. Великий писатель предстает в виде своих героев - Левина и Анны Карениной. Те, кто не успел купить билеты, могут найти запись постановки на портале культура.рф.

Образцы "нового цирка" или "физического театра", современный танец, эксперименты на стыке сценического искусства и кино - все это в афише тоже имелось. Стоячими овациями провожали клоунов из компании Даниэле Финци Паска, виртуозную танцовщицу Шанталу Шивалингаппу и ее коллег из Франции, занятых в "Вертикали" Мурада Мерзуки. Многих поразила "Холодная кровь" от бельгийской Kiss&Cry - родившийся на глазах у публики фильм с пальцами в главных ролях. Погрузиться в виртуальную реальность смогли участники интерактивной постановки VR_I.

Язык не преграда

Вариации на тему произведений Платонова представили зарубежные труппы. Пьесу "14 красных избушек" - о визите таинственного американца в вымирающий от голода, но не потерявший веры в светлое будущее прикаспийский колхоз - поставили в Нью-Йорке. Американцы признались, что понять текст и исторический контекст было крайне сложно (и по спектаклю это видно). Но создатели спектакля добросовестно изучали доступные им источники и даже приглашали платоноведа на беседу со зрителями.

Специально для фестиваля артисты из Кембриджа перенесли на сцену драму Фрейзера Грейса "Блаженство" по мотивам рассказа "Река Потудань". "Русский по накалу эмоций" сюжет попытались раскрыть с британской рациональностью, пояснил режиссер Пол Борн. У героя, никак не могущего "забыть в долгих снах тяжелую работу войны", появился мистический двойник. Парадоксы платоновского языка претворились в английский юмор. В июле спектакль покажут в Кембридже, в 2020-м - в Лондоне.

То, что "трудного" Платонова читают и на Западе, возможно, подстегнет тех воронежцев, кто с творчеством земляка еще не знаком.

В этом году в программу вошли премьеры двух местных театров. В "драме" поставили "Улитку на склоне" - культовый роман-антиутопия братьев Стругацких в каком-то смысле продолжает платоновские размышления о будущем. Камерный театр взялся за булгаковскую "Кабалу святош", написанную при жизни Платонова на несомненно близкую ему тему отношений художника и власти. Герои носят парики и кринолины, поют французский шансон - но такое чувство, что пьеса родилась вчера. Оба спектакля будут идти в сезоне 2019/2020.

Затравка для меломана

Фестивальные концерты академической музыки в очередной раз доказали, что воронежская публика готова учиться. Главный, конечно, вопрос для начинающих: когда можно аплодировать? (К слову, в Сети есть чудная книга скрипача Дэниела Хоупа, которая именно так и называется.) Ведущие старались не только инструктировать слушателей, но и просвещать.

Так, вечер памяти композитора Мечислава Вайнберга (автора музыки к мультфильму "Винни-Пух" и оперы "Пассажирка") стал экскурсом в историю советской музыки. Программа пианистки Элис Сары Отт "Наступление ночи" открыла параллели между Шопеном и Сати.

Интерес публики к камерным сочинениям в дни фестиваля - будь на сцене дуэт Бориса Бровцына (скрипка) и Йол Юм Сон (рояль) или Иерусалимский квартет - заставляет надеяться на то, что подобные вечера будут активнее посещаться и в течение года. Такие абонементы есть в филармонии и концертном зале. Замечательные солисты играют в Доме композиторов и Доме актера. Весной проводится фестиваль "Воронежская камерата".

Мнения

Виктор Яковлев, заслуженный артист РФ, актер Псковского драмтеатра:

- Знакомство с Платоновым было для меня потрясением. Кто еще мог так сказать человеку, что он не знает самого себя? Может быть, Пушкин, Достоевский, Толстой... Его язык трудно воспринимать. Но это не редкость. Помню, студентом смотрел в Москве "Зеркало" Тарковского - зрители из зала валом валили. Сам я долго мучился с "Доктором Живаго", пока не поплыл по тексту, как льдина по реке. Так надо и с Платоновым... Настоящее искусство не может быть привычным. Всякий раз вы идете через неизведанное.

Юрий Норштейн, режиссер мультипликации:

- Впервые я держал в руках книгу Андрея Платонова в 1963 году. Ее подарил мне друг со словами: "Хемингуэй говорит, что это один из лучших, если не лучший из всех пишущих сегодня людей". Когда я прочел рассказы, то понял, что ни на кого в мировой литературе Платонов не похож. Я сыпал цитатами направо и налево. Долго ходил под сильным впечатлением от "Июльской грозы" и даже спустя много лет думал о фильме по этому тексту, где слиты сказочность и реальность. Да и язык таков, что его влиянию трудно не поддаться. Ну кто из писателей мог сказать: "Молния залетела в деревню и сразу убила дерево"? Рассказ наполнен невероятной силой человечности. Он для меня как камертон.