Под Тверью восемь человек пострадали из-за заснувшего водителя

В Тверской области заснувший на трассе водитель автомобиля Chevrolet наехал на электрический столб.

По информации УГИБДД по Тверской области, ДТП произошло 21 июня около четырех часов утра на 164-м километре федеральной трассы М-10 "Россия".

- Водитель автомобиля Chevrolet допустил съезд с дороги с последующим наездом на мачту электроосвещения, что повлекло падение мачты на стоящий в специально оборудованном для отдыха месте автомобиль Volkswagen, - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, пострадали восемь человек - водитель и пассажиры Chevrolet, в том числе двое детей, из которых один - десятимесячный. Малыша перевозили без детского кресла, на руках. Все травмированные госпитализированы.

На данный момент известно, что водитель и пассажиры автомобиля Chevrolet возвращались из Москвы в Санкт-Петербург с семейного праздника. Поскольку ночью отдыхали мало, утомленный водитель заснул за рулем.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.