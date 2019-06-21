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21.06.2019 10:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Тверью восемь человек пострадали из-за заснувшего водителя

Текст: Элина Труханова (Тверь)
Фото: УГИБДД по Тверской области Фото: УГИБДД по Тверской области
Фото: УГИБДД по Тверской области

В Тверской области заснувший на трассе водитель автомобиля Chevrolet наехал на электрический столб.

По информации УГИБДД по Тверской области, ДТП произошло 21 июня около четырех часов утра на 164-м километре федеральной трассы М-10 "Россия".

Фото: ГУ МВД по Воронежской области
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- Водитель автомобиля Chevrolet допустил съезд с дороги с последующим наездом на мачту электроосвещения, что повлекло падение мачты на стоящий в специально оборудованном для отдыха месте автомобиль Volkswagen, - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, пострадали восемь человек - водитель и пассажиры Chevrolet, в том числе двое детей, из которых один - десятимесячный. Малыша перевозили без детского кресла, на руках. Все травмированные госпитализированы.

На данный момент известно, что водитель и пассажиры автомобиля Chevrolet возвращались из Москвы в Санкт-Петербург с семейного праздника. Поскольку ночью отдыхали мало, утомленный водитель заснул за рулем.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область
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