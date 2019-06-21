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21.06.2019 17:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Воронеже по подозрению в мошенничестве задержан полицейский

Текст: Анна Скрипка (Воронеж)

Высокопоставленного сотрудника полиции задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники, речь идет о заместителе начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области.

Фото: Наталья Ковалева, газета "Донецкий рабочий"
Новый вид мошенничества грозит проблемами почти каждому россиянину

Задержание провели сотрудники СУ СКР по региону во взаимодействии с областным управлением ФСБ.

Теперь правоохранители выясняют все обстоятельства совершенного преступления, а в ГУ МВД России по Воронежской области назначена служебная проверка. Там отметили, что "будет дана самая жесткая оценка вне зависимости от должности и звания сотрудника". Помимо этого, если его вина будет доказана, к дисциплинарной ответственности привлекут его непосредственного руководителя.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж Борьба с коррупцией Преступления правоохранителей
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