В Воронеже по подозрению в мошенничестве задержан полицейский

Высокопоставленного сотрудника полиции задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники, речь идет о заместителе начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области.

Задержание провели сотрудники СУ СКР по региону во взаимодействии с областным управлением ФСБ.

Теперь правоохранители выясняют все обстоятельства совершенного преступления, а в ГУ МВД России по Воронежской области назначена служебная проверка. Там отметили, что "будет дана самая жесткая оценка вне зависимости от должности и звания сотрудника". Помимо этого, если его вина будет доказана, к дисциплинарной ответственности привлекут его непосредственного руководителя.