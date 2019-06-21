В выходные в центре Москвы перекроют ряд улиц

Из-за мероприятий в столице перекроют движение транспорта на участках проспекта Академика Сахарова и ул. Маши Порываевой. И при прокладке инженерных коммуникаций и благоустройстве территорий закроют движение по ул. Ильинка и Богоявленскому переулку. Об этом сообщили журналистам в информационном центре транспортного комплекса.

Так 23 июня с 12.00 до 21.00 будет полностью перекрыто движение по двум участкам ул. Маши Порываевой: от ул. Каланчевская до Докучаева пер. Также перекроют участок проспекта Академика Сахарова - от Докучаева пер. до Садового кольца. Ограничение на проезд по одной полосе будет действовать с 8.00 до 12.00 на проспекте Академика Сахарова в районе д. 9.

В связи с проведением работ по замене инженерных сетей движение на ул. Ильинка и в Богоявленском переулке перекроют с 22 июня по 24 июня.