В Хабаровске семья попала в больницу после приема препарата с червями

Хабаровская семья из трех человек попала в больницу в тяжелом состоянии после того, как съела личинки червей-паразитов.

Как сообщает пресс-служба регионального Росздравнадзора, взрослые, начитавшись в интернете положительных отзывов о "волшебной силе мощного иммуностимулятора", выпили сами и дали несовершеннолетнему ребенку эту псевдовакцину. Она представляла собой взвесь живых личинок трихинелл - червей-паразитов. Через полмесяца все трое были госпитализированы с диагнозом "трихинеллез". За их жизнь борются врачи КГБУЗ "ГКБ № 10 Хабаровска".

Тем временем полицейские разбираются с создателем "лекарства" - ветеринаром по образованию.

Справка "РГ"

Трихинеллез - заболевание, спровоцированное паразитами. Вызывает лихорадку, миалгию, отек лица, кожную сыпь, поражает внутренние органы и центральную нервную систему. При несвоевременном оказании медицинской помощи возможен летальный исход.