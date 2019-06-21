В Приморье из пробитых баков теплохода в море вылилось топливо

Из баков севшего на мель неподалеку от приморского поселка Дунай судна вылилось топливо. Нефтяное пятно относит в море.

Судно "Путятин", приписанное к порту Ливадия, в пятницу было обнаружено лежащим на боку на мели возле пирса у поселка Дунай. На место происшествия выехала оперативная группа по чрезвычайным ситуациям, представители территориального управления Росприроднадзора и спасатели, сообщил Интерфакс со ссылкой на ЕДДС соседнего поселка Фокино.

По предварительным данным, экипаж судна не пострадал. Нефтяное пятно, возникшее, предположительно, из-за разлива топлива, относит в море. Береговая линия нефтепродуктами не загрязнена.

По информации местных СМИ, у судна пробиты топливные баки, в море вылились сотни литров солярки.