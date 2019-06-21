Один человек погиб при столкновении четырех автомобилей под Пензой

Крупное ДТП произошло в пятницу утром на федеральной автотрассе М-5 "Урал" В Пензенской области. В 8.10 утра на 516-м километре в Нижнеломовском районе столкнулись четыре автомобиля - две легковушки и два КамАЗа.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Пензенской области, в результате происшествия водитель автомобиля "Hyundai", мужчина, 1955 года рождения, от полученных травм скончался на месте. Также госпитализированы 54-летний водитель автомобиля "Mitsubishi Outlander" и его пассажирка.

Проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.