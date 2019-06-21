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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Хоровод на Духов день

Корреспондент "РГ" познакомился с обычаями старинного русского праздника
Текст: Олег Корякин
Российская газета - Неделя - Волга-Урал № 133(7891)
Воскресное утро. Колокольный перезвон возвещает о завершении литургии в Духосошественском храме Казани. Оттуда под протяжное пение выходит не­обычная процессия: двое мужчин с березой в руках, а за ними женщины и девушки в крестьянских сарафанах. Изумленные прохожие снимают происходящее на смартфоны. На крестный ход не очень-то похоже. Так открывается IV православный фестиваль "Духов день в Суконной слободе".
Фото: Олег Тихонов/РГ Фото: Олег Тихонов/РГ
Фото: Олег Тихонов/РГ

Старинный храм в честь Сошествия Святого Духа (1731 год) был восстановлен всего лишь пять лет назад. Но благодаря энергичному настоятелю отцу Алексию и активным прихожанам свой престольный праздник (отмечается на следующий день после Троицы) они превратили в общегородской фестиваль. Цель его - познакомить казанцев с православными и народными традициями, которые на Руси тесно переплелись.

Шествие с березой - яркий тому пример. В деревнях на Троицу было принято ее украшать, носить по дворам и водить вокруг нее хороводы. Корни у обычая языческие. Береза была символом женского начала, девушки считали ее своей покровительницей. Но со временем языческие смыслы праздника были вытеснены христианскими, деревце "воцерковили" и стали украшать им храмы. Но сама традиция народных гуляний в эти дни, конечно, сохранилась. Нынешний фестиваль, как и прежде, собрал большое количество гостей. Это фольклорные ансамбли, группы, исполняющие этномузыку в современной обработке, мастера народного промысла. А как же без ярмарки и всевозможных мастер-классов!

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Корреспондент "РГ" первым делом отправился на урок традиционного русского пения от известной российской фолк-исполнительницы Таисии Краснопевцевой. Для того чтобы петь народные песни, вовсе необязательно знать ноты, заверила артистка. Более того, нотная запись делает их мерт­выми. В деревнях они всегда передавались из уст в уста, и музыкальной грамоте никто обучен не был. А свой голос женщины ставили естественным образом. Приходилось переговариваться в поле на большом расстоянии. Но это был не крик, а именно общение.

- А мы ведь в городах детей с ранних лет одергиваем: "Не кричи! Не шуми! Говори потише!" Вот голос и пропадает.

На занятии Таисии Крансопевцевой мы смогли наораться вдоволь. Тренировали голос криками "Мама!" и имитировали мычание коров. Выполняли особое дыхательное упражнение, при котором на выдохе надо было издать что-то вроде стона.

- Этот стон у нас песней зовется, - с улыбкой процитировала классика певица.

А вот чувство ритма у крестьян формировалось во время сельхозработ. Например, когда мужики поочередно отбивали цепами колосья. Попробуй ошибиться и ударить не в свою очередь - пальцы переломает. К счастью, мы учились отбивать ритм не в таких экстремальных условиях. Но все-таки я сбежал с середины мастер-класса, осознав, что традиционное пение для меня тяжкий труд.

Фото: Роман Щербенков
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И вскоре я нашел более простое и умиротворяющее занятие - плетение ковриков с вкраплением трав, цветов и березовых веток. Простейший деревенский прототип ткацкого станка был сделан из натянутых на дощечках веревок. Между ними требовалось продевать то цветные лоскутки, а то травы. Мне пояснили, что такие душистые коврики потом хорошо стелить в бане.

Я сплел несколько рядов и с чистой совестью отправился к русской печке, где пекли калитки - открытые ржаные пирожки. После скромного вклада в сохранение русских традиций можно было и подкрепиться.

Культура Музыка Фолк Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань
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