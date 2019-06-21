Компания "Нижнекамскнефтехим", входящая в Группу компаний "ТАИФ", занимает ведущие позиции по производству синтетических каучуков и пластиков в России. При этом предприятие является одним из лидеров в сфере энергосбережения. С каждым годом нефтехимическому гиганту удается наращивать мощности, параллельно снижая потреб­ление ресурсов.

В ранг важнейших стратегических задач сбережение энергии в ПАО "Нижнекамскнефтехим" возвели 19 лет назад. Тогда ни в стране, ни в республике еще не были приняты законы, касающиеся этого направления. И предприятие, можно сказать, стало здесь первопроходцем. В 2000 году была принята первая пятилетняя программа энергосбережения. При ее разработке руководство компании исходило не только из экономической и производственной целесообразности. Важно было сохранить для будущих поколений природные ресурсы и обеспечить экологическую безопасность. После успешной реализации "пятилетки" последовали вторая и третья программы.

За 15 лет модернизировали и заменили оборудование, внедрили энергоэффективные технологии. Затраты потребовались немалые - 2,1 миллиарда рублей. Но и отдача была колоссальная. Предприятию удалось сэкономить 5,8 млн Гкал тепла, 347 млн кВт/час электрической энергии, 192 тысячи тонн условного топлива. В денежном выражении это 4,2 миллиарда руб­лей.

Одним из ярких примеров модернизации стал запуск газотурбинного блока ГТУ-75. Современная электростанция с комбинированным циклом производства электроэнергии и пара была интегрирована в схему Нижнекамской ТЭЦ в 2007 году. Это позволило существенно сэкономить энергоресурсы и повысить конкурентоспособность предприятия. За пять лет ГТУ-75 полностью окупилась. Следующим важным этапом для нефтехимического комплекса стал четвертый энергетический аудит. Его провел в 2016 году Центр энергосберегающих технологий при Кабинете министров РТ. По его итогам "Нижнекамскнефтехим" получил энергетический паспорт сроком действия до 2021 года.

В 2012 году компания вышла на оптовый рынок электрической энергии и мощности (ОРЭ) через сбытовую компанию ООО "ПЭСТ". Была создана автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии. Экономический эффект за время работы на ОРЭ составил 1,2 миллиарда рублей.

Накопив огромный опыт в сфере энергосбережения, руководство компании пришло к выводу, что дальнейшее снижение затрат на энергоресурсы возможно только при внедрении современной системы управления. При участии Центра энергосберегающих технологий при Кабинете министров РТ была создана комплексная программа мониторинга и управления процессом потребления энергии в реальном времени. Также на предприятии приняли стандарты, помогающие персоналу грамотно и эффективно использовать энергию. Разработали для сотрудников и систему поощрения, которая мотивирует экономить ресурсы. В завершение своей работы центр сертифицировал предприятие по ГОСТ Р ИСО 50001-2012. Этот документ свидетельствует о том, что в ПАО "Нижнекамскнефтехим" успешно действует система энергоменеджмента.

В настоящее время на "Нижнекамскнефтехим" реализуют четвертую программу энерго­сбережения до 2020 года. В ее в рамках планируется сэкономить 31,6 млн кВт/час электрической и 605 тысяч Гкал тепловой энергии, а также 25 тысяч тонн условного топлива. Программа включает в себя 164 энергосберегающих мероприятия, из которых 59 внедрены в 2018 году. Они уже позволили сэко­номить 163,5 тысячи Гкал тепловой энергии, 5,4 млн кВт/час электрической энергии и 1076 тонн условного топлива. В денежном выражении это 179,46 миллиона рублей.

Успехи компании в сфере энергосбережения не раз были отмечены престижными наградами. Так, по итогам всероссийского интернет-голосования, проходившего в рамках IV Московского форума по энергоэффективности и развитию энергетики (ENES 2015), проекту ПАО "Нижне­камск­­нефте­хим" "Эффективная система управления в области энергосбережения и повышения энер­гоэффективности на промышленном предприятии" присуждено первое место.

На XV Московском международном энергетическом форуме "ТЭК России в XXI веке" компания завоевала Гран-при "За внедрение экологических технологий по очистке сточных вод на биологических очистных сооружениях среди предприятий нефтехимической отрасли". В апреле 2019 года копилка наград была вновь пополнена. Предприятие получило два диплома по итогам работы 20-й специализированной выставки "Энергетика. Ресурсосбережение" в рамках Татарстанского международного форума.

Разумеется, все успехи в области энергосбережения были бы немыслимы без энергетической службы ПАО "Нижнекамскнефтехим". В июне 2019 года ей исполнилось 55 лет. За свою более чем полувековую деятельность она внесла огромный вклад в развитие предприятия. Свою историю энергослужба официально отсчитывает с 17 июня 1964 года. Задачи перед ней легендарным генеральным директором химкомбината Николаем Васильевичем Лемаевым сразу же были поставлены масштабные, ведь в тот период одновременно с нефтехимическим комбинатом возводился и город Нижнекамск. А значит, градообразующее предприятие отвечало за обеспечение города и стройки водой, теплом и электроэнергией.

Первым руководителем нового подразделения был назначен Владимир Семенович Жарков. Именно при нем были созданы все необходимые службы и цеха, обеспечивающие надежное энергоснабжение объектов нефтехимии. На этом посту он проработал до 1987 года, а его общий трудовой стаж на предприятии составил 37 лет.

В 1966 году энергетики были заняты на монтаже эстакады и трубопровода от ТЭЦ до ЦГФУ (центральная газо­фракцио­ни­ру­ющая установка) и на складах группы "Т". Здесь велась работа по монтажу паропровода, проводились теплоизоляция и гидроиспытания трубопроводов.

Работы, по воспоминаниям участников тех лет, было очень много - строители и монтажники в светлое время трудились в две смены: руководство ставило задачу подготовить к пуску ЦГФУ летом 1967 года. В июле того же года на установку был принят пар, а 31 июля первая продукция "Нижнекамскнефтехима" отправлена потребителям. Следующим объектом стало производство СКИ-3 №1 - пар в цеха подали в 1970 году. Затем последовал завод БК. Так год за годом энергетики принимали самое активное участие в возведении и пуске новых производственных мощностей предприятия.

В 1987 году на ответственном посту Владимира Семеновича сменил Алексей Никифорович Логинов. Именно при его непосредственном участии происходило расширение энергетической службы предприятия. Руководил подразделением Алексей Логинов до 2001 года.

В настоящий момент энергослужбу ПАО "Нижнекамскнефтехим" уже 18 лет возглавляет Александр Михайлович Вдовин. До своего назначения на эту должность он прошел 25-летний трудовой путь на предприятии. Под его руководством были разработаны долгосрочные программы по замене морально и физически изношенного электрооборудования ответственных энергетических объектов. Сейчас проводится их комплексная реконструкция и модернизация во всех подразделениях компании.

В свете реализации стратегической программы развития компании руководство ПАО "Нижнекамскнефтехим" и ГК ТАИФ ставит перед энергетиками новые задачи. Главный проект программы - строительство нового этиленового комплекса мощностью 600 тысяч тонн этилена в год (ЭП-600). Для обеспечения этого комплекса и действующей производственной площадки электроэнергией осуществляется проект по строительству новой электростанции мощностью 495 МВт (парогазовой установки - ТЭС). Ввести станцию в эксплуатацию планируется в 2021 году.

Справка

ПАО "Нижнекамскнефтехим" - одна из крупнейших нефтехимических компаний Европы. Занимает ведущие позиции по производству синтетических каучуков и пластиков в России. Входит в Группу компаний "ТАИФ". Продукция предприятия экспортируется в 50 стран Европы, Америки и Юго-Восточной Азии. Доля экспорта в общем объеме отгрузок продукции составляет около 50 процентов.

На правах рекламы