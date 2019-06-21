Жителя Пиркамья задержали за попытку убить беременную женщину

В Кунгуре Пермского края задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство беременной женщины, о чем ему было заведомо известно.

Как сообщает следствие, во время ссоры он нанес множественные удары ножом своей бывшей сожительнице, сбросил ее в овощную яму и замаскировал вход, чтобы скрыть следы преступления. Там беременная женщина провела два дня, после чего была обнаружена прохожими, которые доставили ее в больницу. Благодаря своевременному оказанию медицинской помощи жизнь пострадавшей была спасена.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч 3 ст 30 и ч 2 ст 105 УК РФ. Устанавливаются все обстоятельства преступления.