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21.06.2019 16:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителя Пиркамья задержали за попытку убить беременную женщину

Текст: Надежда Пащенко

В Кунгуре Пермского края задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство беременной женщины, о чем ему было заведомо известно.

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Как сообщает следствие, во время ссоры он нанес множественные удары ножом своей бывшей сожительнице, сбросил ее в овощную яму и замаскировал вход, чтобы скрыть следы преступления. Там беременная женщина провела два дня, после чего была обнаружена прохожими, которые доставили ее в больницу. Благодаря своевременному оказанию медицинской помощи жизнь пострадавшей была спасена.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч 3 ст 30 и ч 2 ст 105 УК РФ. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

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