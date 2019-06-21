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21.06.2019 12:30
Проект: В регионах

Транснефть - Западная Сибирь завершила монтаж основных металлоконструкций резервуаров Анжеро-Судженской ЛПДС

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило работы по замене металлоконструкций днищ резервуаров вертикальных стальных с понтоном (РВСП) №2, 12, 14 на Анжеро-Судженской линейной производственно-диспетчерской станции Новосибирского районного нефтепроводного управления.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

При монтаже металлоконструкций было использовано порядка 280 тонн металла. На первом этапе технического перевооружения специалисты произвели демонтаж металлоконструкций днищ резервуаров и выполнили замену гидрофобного слоя. В завершающей стадии находятся работы по сварке продольных и поперечных стыков металлоконструкций днищ резервуаров, а также неразрушающего контроля для проверки герметичности выполненных сварных соединений.

На следующих этапах будет выполнен ремонт понтонов резервуаров, подводящих технологических трубопроводов, трубопроводов водяного охлаждения и системы подслойного пожаротушения. Специалисты заменят затворы понтонов, вентиляционные патрубки, замерные люки, проведут оснащение резервуаров необходимыми контрольно-измерительными приборами. Данные работы будут проведены на четырех резервуарах ЛПДС - №2, 12, 14 и 17. На РВСП №2 предусмотрена также установка модернизированного устройства для размыва донных отложений "Диоген-700".

Техническое перевооружение выполняется с целью обеспечения безопасной эксплуатации резервуарного парка АО "Транснефть - Западная Сибирь".

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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