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21.06.2019 10:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирской области мужчину осудили за гибель пятерых детей

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Искитимский районный суд Новосибирской области приговорил к реальному сроку отца, признанного виновным в гибели при пожаре пятерых детей. Как рассказал "РГ" старший помощник областного прокурора Дмитрий Лямкин, виновный проведет в колонии общего режима три года и два месяца.

В Татарстане при пожаре погибли двое детей

Местного жителя судили по трем статьям Уголовного кодекса: за истязание, причинение смерти по неосторожности, а также за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Как выяснили следователи, до рокового пожара отец систематически избивал детей.

На фоне этого самовольное подключение к электросетям казалось невинным проступком. Но третьего декабря 2017 года именно этот факт вкупе с постоянным пьянством горе-отца обернулся пожаром в жилом доме на улице Центральная в поселке Степной. В тот момент помимо главы семейства там находилось пятеро его детей. Старшей девочке, Снежане, исполнилось 8 лет, самому младшему, Артему, был всего год.

Как показало следствие, дети погибли почти сразу после возгорания, начавшегося после короткого замыкания от неисправного удлинителя. Возможно, отец мог спасти кого-то из них, но он не предпринял никаких действий, чтобы вынести кого-то из дома. Спасся из огня только он и его 26-летняя подруга. Остался в живых только один ребенок, 11-летний мальчик, который гостил в ту ночь у дедушки.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
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