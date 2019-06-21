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21.06.2019 10:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приангарье туристы 10 км пронесли на руках раненого олененка

Текст: Надежда Столярчук

В Иркутской области туристы спасли упавшего со скалы детеныша косули. Чтобы доставить тяжело травмированное животное к ветеринару, людям пришлось 10 километров нести малыша на руках, и еще 85 - везти в машине до Иркутска.

Фото: iStock
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Сам инцидент, как сообщает ТАСС со ссылкой на владелицу иркутского зоопарка Людмилу Ивушкину, где сейчас выхаживают олененка, произошел на Кругобайкальской железной дороге.

Как рассказали отдыхающие, малыш, которому исполнилось всего две недели, сорвался со скалы. По словам ветеринаров, он получил тяжелые травмы, в том числе черепно-мозговую травму и повреждение трахеи.

Врачи пока не дают гарантий его выздоровления, но если косуленок поправится, в дикую природу его уже не вернут, а отдадут в один из зоопарков.

Общество Природа Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
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