В Сибири 10-летний мальчик погиб под завалом песка

Следователи выясняют обстоятельства гибели 10-летнего мальчика в Кыштовском районе Новосибирской области. Как рассказал "РГ" старший помощник руководителя регионального Следственного управления СКР Дмитрий Чечулин, ребенок погиб под песочным завалом.

Мальчик играл со сверстниками на берегу реки Тара в деревне Ивановка. В какой-то момент прямо на ребенка обрушился песчаный берег, он оказался полностью под завалом и погиб.

В Следственном комитете начали проверку по факту трагедии, сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.