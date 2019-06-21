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21.06.2019 12:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сибири 10-летний мальчик погиб под завалом песка

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Следователи выясняют обстоятельства гибели 10-летнего мальчика в Кыштовском районе Новосибирской области. Как рассказал "РГ" старший помощник руководителя регионального Следственного управления СКР Дмитрий Чечулин, ребенок погиб под песочным завалом.

В Магаданской области в колодце обнаружили тело подростка

Мальчик играл со сверстниками на берегу реки Тара в деревне Ивановка. В какой-то момент прямо на ребенка обрушился песчаный берег, он оказался полностью под завалом и погиб.

В Следственном комитете начали проверку по факту трагедии, сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
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