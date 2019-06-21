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21.06.2019 19:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ингушетии на территории больницы избили полицейских

Текст: Руслан Мельников

В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту избиения полицейских.

В Ингушетии попытались убить следователя по особо важным делам

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК РФ, полицейских избили неизвестные на территории Ингушской республиканской клинической больницы в Назрани.

Между тем источник в правоохранительных органах сообщил агентству подробности инцидента. По его словам, пострадали восемь полицейских, которые попытались помешать местным жителям забрать из больницы мужчину, раненного из травматического оружия.

Уголовное дело возбуждено по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Она предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия
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