В Ингушетии на территории больницы избили полицейских

В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту избиения полицейских.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК РФ, полицейских избили неизвестные на территории Ингушской республиканской клинической больницы в Назрани.

Между тем источник в правоохранительных органах сообщил агентству подробности инцидента. По его словам, пострадали восемь полицейских, которые попытались помешать местным жителям забрать из больницы мужчину, раненного из травматического оружия.

Уголовное дело возбуждено по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Она предусматривает до пяти лет лишения свободы.