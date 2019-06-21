Александр Беглов открыл форум "IT диалог" в Стрельне

В Петербурге в Константиновском дворце открылся VI Всероссийский форум в области информационных и коммуникационных технологий "IT диалог". Выступая перед делегатами, врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал о ключевых задачах в области цифровых технологий, которые стоят перед городскими властями.

Как отметил действующий градоначальник, власти Петербурга уделяют большое внимание развитию IT-сферы. В первую очередь ставка делается на создание инфраструктуры.

- У нас нет ни нефти, ни газа, территорий у нас мало. Поэтому, мы, естественно, заинтересованы в создании высокотехнологичных рабочих мест, - подчеркнул Александр Беглов.

В Петербурге реализуется ряд инновационных проектов, которые потом в качестве лучших практик перенимают по всей стране. Например, именно в Северной столице впервые была реализована технология "Умных домофонов". Сейчас ее начали использовать более чем в 20 регионах страны. Следующим шагом станет установка в городе "Умных" остановочных павильонов. Они будут оборудованы навигаторами и смогут понимать несколько языков. Первые такие павильоны появятся на Невском проспекте, отметил Александр Беглов.

Председатель комитета по информатизации и связи Петербурга Денис Чамара сообщил, что в целом по городу реализуется 89 информационных систем. На основе данных, полученных от них, можно формировать ID любого объекта и системы. Сейчас Северной столице создается Цифровая модель управления городом. Она включает в себя несколько уровней, среди них "Безопасный район", "Комфортный район". К сентябрю Цифровую модель планируется запустить в рабочем режиме по всему городу.