Немецкий спортсмен переплывет в Карелии Онежское озеро

Немецкий спортсмен-любитель Фальк Тишендорф начал заплыв через Онежское озеро - второе по величине в Европе. Он уже плывет больше суток.

Стартовал спортсмен с восточного побережья Онежского озера в районе поселка Шальский. Общая протяженность дистанции составит около 80 километров.

Как сообщили в пресс-службе правительства Карелии, после окончания заплыва команда Фалька Тишендорфа в рамках проекта "Добрая вода" побывает в школах Пудожского района и в районной библиотеке.

Кстати, Фальк Тишендорф в Карелии не впервые. Два года назад он уже переплыл Ладожское озеро. Спортсмену-любителю предложили приехать еще раз и стартовать на озере Водлозеро в Водлозерском национальном парке, а финишировать в Архангельской области.