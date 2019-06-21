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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Немецкий спортсмен переплывет в Карелии Онежское озеро

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

Немецкий спортсмен-любитель Фальк Тишендорф начал заплыв через Онежское озеро - второе по величине в Европе. Он уже плывет больше суток.

Фото: Олег Чекушкин
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Стартовал спортсмен с восточного побережья Онежского озера в районе поселка Шальский. Общая протяженность дистанции составит около 80 километров.

Как сообщили в пресс-службе правительства Карелии, после окончания заплыва команда Фалька Тишендорфа в рамках проекта "Добрая вода" побывает в школах Пудожского района и в районной библиотеке.

Кстати, Фальк Тишендорф в Карелии не впервые. Два года назад он уже переплыл Ладожское озеро. Спортсмену-любителю предложили приехать еще раз и стартовать на озере Водлозеро в Водлозерском национальном парке, а финишировать в Архангельской области.

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