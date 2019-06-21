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21.06.2019 15:37
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Общественная палата выступила против проведения слушаний "под ключ"

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельск)

В Архангельске открылся северо-западный форум Общественной палаты РФ "Сообщество": в столицу Поморья приехали 700 активистов из всех регионов СЗФО. В течение двух дней они будут дискутировать на темы улучшения среды для деятельности НКО и снижения ее бюрократизации, общественного контроля, соблюдения экологических прав граждан.

Фото: Диана Титенко
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Среди проблем, которые обсуждаются сегодня, и недостатки сложившейся практики проведения общественных слушаний.

- Сегодня существует популярная услуга - "общественные слушания под ключ", когда можно повернуть слушания в одну или другую сторону - за деньги. Совсем не то имели ввиду составители и активисты введения закона "Об общественном контроле", - отметил секретарь ОПРФ Валерий Фадеев. - Да, бюрократия приспосабливается. Поэтому задача нашего форума вместе с активистами Северо-Запада усилить эффективность, "модернизировать" общественные слушания. Нужны технологии общественного управления, чтобы общество, организации, заинтересованные, компетентные в тех или иных вопросах, вовлекались в обсуждение проекта еще до начала реализации, как только возникает идея возможного резонанса.

Так, сегодня на площадках форума активисты Северо-Запада и эксперты ОПРФ обсуждают обеспечение прав граждан при проектировании и строительстве различных объектов объектов, правовые механизмы, позволяющие активистам влиять на принятие решений по изменению градостроительной документации, самоорганизацию людей для проведения общественного контроля.

По словам губернатора Архангельской области Игоря Орлова, власть региона открыта к диалогу с разумными, неравнодушными, болеющими за будущее родной земли людьми: организовать его помогут огромный опыт, знания и компетенции, имеющиеся у Общественной палаты РФ.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад Президент Общественная палата СЗФО Архангельская область Архангельск
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