Новости

В Петербурге в четыре утра свечами памяти выложат "1941.Помним" 12:43
Совфед рассмотрит закон о приостановке ДРСМД 26 июня 12:35
На границе РФ и Абхазии в колесе автомобиля нашли 22 бутылки вина 12:33
Путин выразил соболезнования в связи с ДТП в Индии 12:32
В отношении главы Ахтубинска возбудили уголовное дело 12:32
Московские спасатели пересядут на велосипеды 12:31
В Сибири 10-летний мальчик погиб под завалом песка 12:29
Роднянский рассказал про новый фильм о Чернобыле и похвалил сериал HBO 12:28
В Петербурге после групповой драки задержали семь человек 12:23
"Почта России" займется доставкой корреспонденции ВТБ Лизинг 12:18
Тюремное ведомство составило ТОП-список кличек служебных собак 12:12
Москва перенимает опыт Пермского края по цифровизации здравоохранения 12:10
В Совфеде призвали россиян воздержаться от поездок в Грузию 12:09
Во время акций протеста в Тбилиси пострадали 240 человек 12:06
В Петербурге налетчики связали и ограбили профессора академии 12:06
В Челябинске водитель BMW протаранил автомобили на парковке 12:05
В Курганской области работника школы осудили за хранение наркотиков 12:00
В Волгоград из Франции прилетели участники международного авиаралли 11:57
Опубликовано видео с места падения вертолета Ми-2 на Кубани 11:55
Marvel приглашает Киану Ривза сняться в своей киновселенной много лет 11:54
Петр Чех вернулся в "Челси" в качестве технического директора 11:52
Физики спустя 70 лет решили необычную головоломку 11:49
Вышел финальный трейлер третьего сезона сериала "Очень странные дела" 11:45
Как встречают в мире летнее солнцестояние 11:37
МИД России: США балансируют на грани войны с Ираном 11:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как лечиться бесплатно в отпуске
В "РГ" обсудят, как будет работать новый порядок защиты дольщиков
В "РГ" обсудят, как будет работать новый порядок защиты дольщиков
II Европейские игры: расписание финалов соревнований
II Европейские игры: расписание финалов соревнований
21.06.2019 12:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге после групповой драки задержали семь человек

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Вечером 20 июня в полицию поступило сообщение о групповой драке на пляже Верхнего Суздальского озера, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Петербурге налетчики связали и ограбили профессора академии

Полицейские Выборгского района прибыли на место инцидента - к дому номер 18 А по Выборгскому шоссе. Вместе с сотрудниками вневедомственной охраны они пресекли побоище.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего в отдел полиции доставлены семеро участников конфликта. Составлены протоколы об административном правонарушении по статье мелком хулиганстве.

Одному из участников драки потребовалась медицинская помощь.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде призвали россиян воздержаться от поездок в Грузию
МИД России: США балансируют на грани войны с Ираном
Эксперты предложили расширить полномочия инспекторов ГИБДД
Президент Чехии предложил Украине смириться с возвращением Крыма в РФ
Назван самый смертельный вид рака в России