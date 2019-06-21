В Петербурге после групповой драки задержали семь человек

Вечером 20 июня в полицию поступило сообщение о групповой драке на пляже Верхнего Суздальского озера, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские Выборгского района прибыли на место инцидента - к дому номер 18 А по Выборгскому шоссе. Вместе с сотрудниками вневедомственной охраны они пресекли побоище.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего в отдел полиции доставлены семеро участников конфликта. Составлены протоколы об административном правонарушении по статье мелком хулиганстве.

Одному из участников драки потребовалась медицинская помощь.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.