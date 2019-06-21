В Петербурге налетчики связали и ограбили профессора академии

В полицию Выборгского района поступило заявление от профессора академии о нападении на его дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В заявлении сказано, что около 11 часов двое неизвестных преступников в масках проникли в его частный дом на Выборгском шоссе. Они брызнули хозяину в лицо из газового баллончика, связали мужчину электрическим проводом, после чего, забрав 5000 рублей, мобильный телефон и банковские карты, удалились из дома.

Пострадавший является сотрудником Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой". Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и задержанию злоумышленников.