В Петербурге свечами выложат надпись "1941.Помним"

В День памяти и скорби 22 июня петербургские волонтеры ровно в 4 часа утра выложат свечами надпись "1941 Помним" на площади около Монумента героическим защитникам Ленинграда.

Об этом сообщает официальный сайт правительства Санкт-Петербурга.

Акция "Свеча памяти" пройдет по всей России, в Северной столице ее поддержали Санкт-Петербургское региональное отделение общественного движения "Волонтеры Победы", Центр патриотического воспитания молодежи "Дзержинец" и Дом молодежи "Пулковец".

Участники акции возложат цветы к монументу и почтут память погибших минутой молчания.

Время памятной акции выбрано неслучайно: 22 июня 1941 года ровно в четыре часа утра войска фашистской Германии без объявления войны напали на Советский Союз. Так началась Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней наших сограждан.