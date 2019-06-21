Роспотребнадзор разрешил купаться на всем Черноморском побережье

Роспотребнадзор признал безопасной для купания воду на Черноморском побережье России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову, которая принимает участие в работе на проходящей в Сочи Второй Международной конференции по вопросам биобезопасности.

"На сегодняшний день результаты исследования воды в рекреационных зонах на Черноморском побережье в районе Большого Сочи, побережья Геленджика, вокруг всего Крымского полуострова показывают, что она полностью соответствует требованиям", - заявила Анна Попова.

Она отметила, что "требования по воде морской в РФ выше, чем в Европе".

Вторая международная конференция проходит 20-21 июня в Сочи. Более 100 экспертов из 30 стран обсуждают научные исследования и разработки, оказывающие влияние на обеспечение биологической безопасности.

Российскую делегацию представляют руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, а также представители Министерства обороны России, Министерства промышленности и торговли.

В конференции принимает участие заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, представители иностранных государств, работающие в сфере обеспечения биологической безопасности.