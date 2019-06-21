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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Глава Природнадзора Югры: Не покидать кабинета - не по мне

Текст: Анатолий Меньшиков
Группу депутатов Госдумы и сенаторов, посетивших Югру с целью проверки хода реализации нацпроектов, в том числе "Экологии", впечатлила слаженность и выверенность подходов властей автономного округа к решению ключевых природоохранных задач. На вопросы корреспондента "РГ" отвечает руководитель региональной службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Югры Сергей Пикунов.
Фото: Анатолий Меньшиков/РГ Сергей Пикунов с коллегами и журналистами на промышленной площадке одного из предприятий Югры. Фото: Анатолий Меньшиков/РГ
Сергей Пикунов с коллегами и журналистами на промышленной площадке одного из предприятий Югры. Фото: Анатолий Меньшиков/РГ

Базирующиеся в Югре компании ТЭК взяли на себя обязательства в сжатые сроки ликвидировать все загрязнения нефтепродуктами, случившимися в прошлые десятилетия и годы. Справляются?

Сергей Пикунов: В целом да - работают в темпе, и пока нет сомнений в том, что через пару лет компании выйдут на текущий уровень загрязнения. Исключение по срокам сделано для "Юганскнефтегаза", поскольку у него в силу огромных объемов добычи и обширности лицензионных участков аварийных разливов случилось изрядно. В планах компании - решить проблему к 2024 году.

Фото: Анатолий Меньшиков/РГ
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Количество аварий на промысловых трубопроводах по сравнению с прошлым десятилетием сократилось в полтора-два раза. Результат удовлетворяет?

Сергей Пикунов: Далеко нет, хотя прогресс очевидный. Счет все еще идет на тысячи, а надо, чтобы на единицы. Есть основания говорить, что предприятия отрасли добьются желанного результата. Меня больше беспокоит ситуация в сфере ЖКХ: если содержание нефтепродуктов в северных реках неуклонно снижается и сейчас не превышает ПДК, то в коммунальных стоках растут объемы ряда вредных веществ. Немало очистных сооружений уже перегружены или близки к этому. Проблема назревает, ее решение потребует масштабных инвестиций.

По утилизации твердых коммунальных отходов. Власти Югры ставку делают на сортировку и максимальный отбор вторсырья. К мусоросжигательным производствам доверия нет?

Сергей Пикунов: Те технологии и оборудование, которые нам предлагают из-за рубежа, назвать экологическими чистыми сложно. Это, что называется, вчерашний век. Да, за счет сжигания можно резко сократить площади земель под полигонами, свалками, но существует опасность загрязнения атмосферы. Если уж и строить такие заводы, то только с самыми совершенными технологиями, с допустимым воздействием на окружающую среду.

На федеральном уровне отмечается, что Югра преуспела в деле организации лесного надзора, сокращения незаконных вырубок. За счет чего, Сергей Владимирович?

Фото: Анатолий Меньшиков/РГ
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Сергей Пикунов: Такие рубки для Югры уже нетипичны. Применение инструментов дистанционного космического зондирования, беспилотников позволило быстрее, эффективнее выявлять нарушения и применять меры административного воздействия. В прошлом году незаконно вырублено 873 куба леса. Это, как понимаете, немного для таежного края. Потенциальные черные лесорубы поняли: наказание практически неотвратимо. Надеявшиеся на то, что нелегальные вырубки сойдут им с рук, ошиблись. Девять из каждых десяти нарушителей законодательства выявлены и выплатили ущерб.

Во время проведения последней международной экологической акции "Спасти и сохранить" вы вместе с журналистами, со своими коллегами и руководителями управлений родственных федеральных структур проехали свыше тысячи километров, чтобы оценить природоохранную работу предприятий. А был ли вам смысл пять дней трястись в автобусе?

Сергей Пикунов: Конечно! Надо собственными глазами оценивать ситуацию, лично удостовериться в действенности продекларированных мероприятий. Не покидая кабинета, доверять лишь бумагам - не по мне. Они порой искажают суть вопроса. Чтобы югорчане мне доверяли, я должен владеть объективной информацией.

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