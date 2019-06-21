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21.06.2019 14:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале упавшая плита памятника сломала ногу трехлетнему ребенку

Текст: Мария Гафурова

В Озерске плита ограждения памятника упала на ногу трехлетнему ребенку. Следователи проводят проверку по факту получения травмы.

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Сообщение об инциденте появилось в соцсетях. Анонимный пользователь рассказал, что на площади Борховича у ограждения памятника "Прометей" обломилась бетонная плита. Она упала на ногу ребенку - позже врачи диагностировали у мальчика перелом стопы. Неизвестный мужчина на видео также показывает, что остальные плиты плохо закреплены и шатаются.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на СК по Челябинской области, по данному факту проводит проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства падения плиты. Также будет определен круг лиц, ответственных за надлежащее содержание памятника. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Между тем пользователи социальной сети разделились два лагеря. Многие из них укоряют родителей ребенка и других горожан, которые позволяют своим детям бегать по ограждению. "Так они потому и болтаются, что по ним все ходят", - отмечают комментаторы. Другие советуют написать заявление в прокуратуру, или же подать жалобу в администрацию и требовать возмещения ущерба. "Не хотят делать своевременно - пускай платят", - возмущаются горожане.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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