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Проект: В регионах

СвЖД разработала для грузоотправителей новый транспортно-логистический сервис

Свердловская железная дорога реализует новый проект по оказанию клиенту услуги комплексной логистики. Свердловская дирекция по управлению терминально-складским комплексом (структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом - филиала ОАО "РЖД") разработала для предприятия холдинга "СВЕЗА" - ООО "Тюменский фанерный завод" сервис, включающий полный цикл транспортного обслуживания: от приемки сырья у поставщика до отправки готовой продукции холдинга контейнерным поездом. Все услуги предоставляются на основе единого договора с четко выстроенной цепочкой взаимодействия структурных подразделений ОАО "РЖД".
Фото: Служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" Фото: Служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"
Фото: Служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"

На первом этапе, с апреля 2019 года, железнодорожники организовали прием и выгрузку сырья (фанерного кряжа) из вагонов, его хранение на собственной инфраструктуре (грузовой двор станции Войновка) и доставку автотранспортом на склад фанерного завода. В ходе подготовительных работ был проведен анализ технических мощностей грузового двора, был приобретен современный механизм "лесной перегружатель", который позволил в несколько раз сократить время нахождения вагонов под выгрузкой.

На следующем этапе СвЖД консолидирует на своей площадке готовую продукцию ООО "Тюменский фанерный завод" и обеспечивает формирование ускоренных контейнерных поездов для ее отправки конечному потребителю. Первый маршрут готовится к отправке 20 июня. Для таких перевозок разрабатывается специализированное расписание, минимизируются сроки погрузочно-разгрузочных операций на конечных станциях, сокращается время в пути. Расстояние в 2434 километра между Войновкой (СвЖД) и экспортной станцией Автово (Октябрьская железная дорога) ускоренный контейнерный поезд преодолевает всего за 3 суток.

Использование современных транспортных сервисов позволяет предприятиям минимизировать складские запасы, сокращать эксплуатационные затраты, высвобождать ресурсы для профильной деятельности. Компания "СВЕЗА" выразила готовность распространить полученный в рамках проекта опыт на другие предприятия холдинга.

По мнению грузоотправителей, расширение спектра предоставляемых ОАО "РЖД" услуг в формате 3-4 PL открывает перспективы более тесного сотрудничества (Прим: 2PL - это базовая перевозка грузов, уровни 3-4PL предполагают предоставление комплекса услуг, управление всеми логистическими процессами клиента с учетом долгосрочных стратегических целей). Если раньше "РЖД" были исключительно перевозчиком груза, то теперь холдинг может предоставить комплексную услугу.

Пресс-релиз предоставлен Службой корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"

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