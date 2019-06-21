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21.06.2019 08:17
Рубрика: Экономика

Роскачество проверило мобильные приложения сервисов по доставке продуктов

Текст: Марина Гусенко
Роскачество выяснило, насколько удобны, безопасны, и функциональны мобильные приложения для онлайн-заказа продуктов с доставкой на дом.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Всего было протестировано 24 приложения. Каждое - по 60 критериям. Оценивались как приложения онлайн-супермаркетов, так и служб доставки, которые обслуживают популярные магазины.

Финансовой безопасности специалисты уделили особое внимание, так как все приложения имеют дело с платежными данными. В том числе они проверялись на наличие вредоносных программ и уязвимостей.

С помощью одной из таких программ специалисты захватывали весь трафик, пересылаемый приложениями, и проверяли, есть ли незашифрованные данные.

Фото: iStock
За вами следят. 9 из 10 приложений назвали опасными

В итоге было определено, что проверенные приложения не содержат вредоносных программ, а персональные и платежные данные передаются в зашифрованном виде.

Но были выявлены и уязвимости, в том числе - небезопасная реализация SSL, слабый алгоритм хеширования и шифрования. Эти уязвимости нашлись у 90 процентов исследованных мобильных программ. Они увеличивают риски компрометации логинов и паролей пользователей, их персональных данных при пользовании Wi-Fi. Но эти недостатки не говорят, что приложения небезопасны и их нельзя использовать, уточняют в Роскачестве. Если, конечно, соблюдать осторожность - стараться не пользоваться публичным Wi-Fi, устанавливать на смартфон VPN-клиент, применять сложные пароли. Тогда у злоумышленников почти не будет шансов подобраться к персональным данным пользователей.

Подробности и названия лучших приложений можно прочитать на сайте Роскачества.

Экономика Отрасли Связь Госфонды и контрольные органы Роскачество
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