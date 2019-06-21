Шеф-повар рассказал, как приготовить безупречную окрошку

Единственно верного рецепта окрошки не существует: кто-то любит холодный летний суп на квасе, кто-то - на кефире или минералке. Однако есть несколько ошибок, которые испортят любой вариант, пишет aif.ru.

Если вы предпочитаете классический вариант с квасом, то не стоит брать первый попавшийся магазинный. Как правило, он - сладкий, а окрошка требует "бочкового" кисловато-резкого вкуса. Поэтому выбирайте квас с пометкой "окрошечный", либо готовьте его самостоятельно, варьируя количество сахара.

Настоящая окрошка немыслима без зеленого лука. Перед тем, как положить его в суп, попробуйте немного потолочь лук, чтобы он поделился своей остротой со всем букетом вкусов в тарелке.

Не стоит забывать про заправку. Островатый квас не отменяет горчицы и хрена, которые в гомеопатических дозах кладутся перед подачей. Смягчить их можно ложкой сметаны или простокваши.

Еще одна ошибка - слишком мелко нарезать все ингредиенты. Все составляющие окрошки должны чувствоваться и приятно похрустывать. Особенно важно это для огурцов, которые часто трут на терке, что превращает окрошку в водянистое месиво. Кстати, проверьте огурцы и редис на горечь: это не добавит супу пикантности. Важно положить много зелени: лучшими дополнениями станут петрушка и укроп.

Своим рецептом окрошки поделился шеф-повар ресторана Игорь Гришечкин. Для начала нужно нарезать широкой соломкой пастрами (копченая говяжья грудинка), выложить ее кругом и слегка смазать сверху зернистой горчицей. Затем на мясо положить слоями нарезанный щавель, петрушку, редис соломкой и огурцы кубиками. Украсить перышками укропа и зеленым луком, посыпать натертым яичным желтком. А холодный квас лучше подать отдельно в соуснике.