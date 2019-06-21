Новости

В Кузбассе рядом с закрытой шахтой появились глубокие провалы 14:43
Лукашенко вручил Кадырову орден Дружбы народов 14:31
Главный диетолог рассказала, как правильно питаться в Москве 14:30
Российские военные пройдут парадом в День независимости Беларуси 14:20
ЦОДД предупредил о вечерних пробках в Москве 14:08
Один человек погиб при столкновении четырех автомобилей под Пензой 14:04
Дмитрий Медведев рассказал о потерях в $2,5 трлн из-за кибератак 14:02
В Петрозаводске медвежонок забрался на спортивную площадку 13:58
Прокуратура обжаловала приговор экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру 13:56
В Кремле заявили о готовности Москвы к обмену заключенными с Киевом 13:55
Сбербанк проработает вопрос по льготной ипотеке для многодетных семей 13:49
Женская сборная России по гандболу узнала соперников на ЧМ-2019 13:41
В Алуште гидроцикл бросил "банан" с людьми в 800 метрах от берега 13:40
В Казани спасли младенца, родившегося с внутренними органами наружу 13:37
В Петербурге ветераны 22 июня будут ездить по городу бесплатно 13:33
Минск и Белград нацелены на развитие экономического взаимодействия 13:31
В Кремле начали работу над перечнем поручений по "Прямой линии" 13:22
В Петербурге поисковики вручат потомкам героя его вещи с поля боя 13:19
Песков рассказал о графике президента на июнь 13:12
Теодор Курентзис покинет пост худрука Пермского театра оперы и балета 13:11
Шеф-повар рассказал, как приготовить безупречную окрошку 13:10
Эксперимент с кошельком показал, где живут самые честные люди 13:05
В Нью-Йорке 130 гитар Дэвида Гилмора ушли с молотка за рекордную сумму 13:01
Лукашенко призвал улучшать отношения с Великобританией 13:00
Александр Беглов открыл форум "IT диалог" в Стрельне 13:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как лечиться бесплатно в отпуске
В "РГ" обсудят, как будет работать новый порядок защиты дольщиков
В "РГ" обсудят, как будет работать новый порядок защиты дольщиков
II Европейские игры: расписание финалов соревнований
II Европейские игры: расписание финалов соревнований
21.06.2019 13:10
Рубрика: Общество

Шеф-повар рассказал, как приготовить безупречную окрошку

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Единственно верного рецепта окрошки не существует: кто-то любит холодный летний суп на квасе, кто-то - на кефире или минералке. Однако есть несколько ошибок, которые испортят любой вариант, пишет aif.ru.

Если вы предпочитаете классический вариант с квасом, то не стоит брать первый попавшийся магазинный. Как правило, он - сладкий, а окрошка требует "бочкового" кисловато-резкого вкуса. Поэтому выбирайте квас с пометкой "окрошечный", либо готовьте его самостоятельно, варьируя количество сахара.

Фото: iStock
Врач рассказала, на какой еде нельзя экономить

Настоящая окрошка немыслима без зеленого лука. Перед тем, как положить его в суп, попробуйте немного потолочь лук, чтобы он поделился своей остротой со всем букетом вкусов в тарелке.

Не стоит забывать про заправку. Островатый квас не отменяет горчицы и хрена, которые в гомеопатических дозах кладутся перед подачей. Смягчить их можно ложкой сметаны или простокваши.

Еще одна ошибка - слишком мелко нарезать все ингредиенты. Все составляющие окрошки должны чувствоваться и приятно похрустывать. Особенно важно это для огурцов, которые часто трут на терке, что превращает окрошку в водянистое месиво. Кстати, проверьте огурцы и редис на горечь: это не добавит супу пикантности. Важно положить много зелени: лучшими дополнениями станут петрушка и укроп.

Своим рецептом окрошки поделился шеф-повар ресторана Игорь Гришечкин. Для начала нужно нарезать широкой соломкой пастрами (копченая говяжья грудинка), выложить ее кругом и слегка смазать сверху зернистой горчицей. Затем на мясо положить слоями нарезанный щавель, петрушку, редис соломкой и огурцы кубиками. Украсить перышками укропа и зеленым луком, посыпать натертым яичным желтком. А холодный квас лучше подать отдельно в соуснике.

Общество Здоровье
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле начали работу над перечнем поручений по "Прямой линии"
В Совфеде призвали россиян воздержаться от поездок в Грузию
Иран получил предупреждение от США о планируемом ударе
Эксперты предложили расширить полномочия инспекторов ГИБДД
Назван самый смертельный вид рака в России