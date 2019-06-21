В Госдуме предложили создать систему защиты россиян за рубежом

Необходимо создать в России систему эффективной помощи россиянам, оказавшимся в трудной ситуации за рубежом. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В РФ отсутствует четко выстроенная система защиты интересов тех, кто далеко от родины оказался в заключении, часто несправедливо осужден, считает он.

- Каждый из нас думает над тем, как помочь тем, кто попал в беду... Представляется некий фонд, который будет платить адвокатам, будет заниматься медийным сопровождением той или иной ситуации, который будет выстраивать правовую позицию по каждому из наших граждан, - призвал парламентарий на мероприятии в Госдуме, посвященном этой теме.