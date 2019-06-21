В Кремле заявили о готовности Москвы к обмену заключенными с Киевом

Москва готова к обмену заключенными, но нужна взаимность со стороны Киева. Об этом заявили в Кремле, отметив, что нужна двусторонняя работа, но она не может быть публичной.





Отвечая на вопрос украинского журналиста о том, что в ходе " Прямой линии " глава государства дважды сказал о готовности обмена удерживаемыми лицами, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил: "Действительно, президент говорил, что такой разговор ведется"."Готовность российской стороны есть: очень важно, чтобы она встречала взаимность с украинской стороны", - пояснил представитель Кремля. "Мы слышали определенные заявления из Киева, что есть понимание необходимости продвижения в этой области", - заметил он.

"Потребуется двусторонняя работа, которая, конечно, не может быть открытой и публичной", - сказал Песков. "В данном случае надо просто набраться терпения", - добавил он.