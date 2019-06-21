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21.06.2019 13:01
Рубрика: Культура

В Нью-Йорке 130 гитар Дэвида Гилмора ушли с молотка за рекордную сумму

Текст: Инга Бугулова

Коллекцию гитар музыканта и вокалиста Pink Floyd Дэвида Гилмора выставили на торги - аукцион Christie's в Нью-Йорке предложил любителям редкостей сразу 130 лотов. Покупателей долго ждать не пришлось: итоговая сумма составила почти 21,5 млн долларов и стала рекордной для известнейшего аукциона.

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Ажиотаж предсказуемо вызвал один из главных инструментов музыканта - Black Strat, приобретенный им в начале 1970 года и претерпевший немало изменений. Эту гитару приобрели за почти четыре миллиона долларов, что серьезно выше первоначальной суммы, отмечает издание Rolling Stone.

Кроме того, в коллекции были представлены и более "взрослые" инструменты. Например, Fender Stratocaster 1954 года и Gretsch White Penguin 1958 года. За первую гитару не пожалели 1,8 млн долларов, за вторую - 447 тыс. долларов.

Всего торги длились восемь часов, а среди покупателей были коллекционеры из 66 стран мира. Полученные средства будут отправлены одной из организаций по защите окружающей среды.

Культура Арт Аукционы и коллекции
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