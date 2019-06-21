Всемирная конференция беспилотников открылась в Шэньчжэне

Участники конференции обсудят интеллектуальное применение инновационных технологий для безопасного контроля и производства беспилотной техники, управление воздушным пространством, контроль за безопасностью беспилотников, политики и стандарты индустрии производства дронов в Китае.

В рамках конференции проходят форум, выставка и конкурсы по аэрофотосъемке и инновационному развитию, а также гонки дронов.

Всего работают десять зон для демонстрации моделей дронов, используемых в разных сферах - полицейские, пожарные и беспилотники для проведения аэросъемок, для защиты сельскохозяйственных растений и т.д. Объявлена 3-я глобальная премия за вклад в развитие беспилотников и почетная награда Всемирной конференции за лучший инновационный продукт.