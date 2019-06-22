Что покажут на V Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"

В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации в период с 25 по 30 июня 2019 года пройдет V Международный военно-технический форум "Армия-2019". Сейчас полным ходом идет монтаж выставочного оборудования. На форум соберутся представители более 1500 оборонных предприятий.

Если в 2015 году первый форум "Армия" был смотром прежде всего достижений российской оборонной промышленности, то уже в прошлом году он стал действительно международным. В этом году обширные экспозиции обещают выставить КНР, Пакистан и Турция.

Основная экспозиция будет развернута на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот". На аэродроме Кубинка покажут достижения авиастроителей и то, как живут наши солдаты и офицеры на авиабазе Хмеймим в Сирии.

В работе форума должны принять участие более 1 500 предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тысяч образцов своей продукции и технологий, как в виде макетов, так и натурных образцов. Будущие участники практически каждый день объявляют о том, что покажут. Будет действительно интересно.

Концерн ВКО "Алмаз - Антей" может рассчитывать на то, что его экспозиция привлечет повышенное внимание, особенно зарубежных гостей.

На открытой выставочной экспозиции на площадках у павильона "В" и перед демонстрационным центром концерна будут представлены около тридцати натурных образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения, более трети из которых "Алмаз - Антей" широкой публике покажет впервые.

Одной из таких новинок станет пусковая установка 9А383Э, придаваемая зенитному ракетному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ "Викинг" для расширения возможностей комплекса по дальности и высоте поражения аэродинамических и баллистических целей. Другой премьерой "Армии-2019" станет боевая машина из состава ЗРК "Тор-М2" в варианте исполнения на специальном корпусном колесном шасси с колесной формулой 8х8 (производства Брянского автомобильного завода).

"Викинг" - это экспортная версия комплекса "Бук-М3". А уже известно, что Иран сбил, считавшийся неуязвимым американский беспилотник RQ-4 Global Hawk (по версии США - MQ-4C Triton) ракетой, выпущенной со своего ЗРК 3rd Khordad. Иранцы заявляют, что этот зенитно-ракетный комплекс их оригинальная разработка. Вот только по внешнему виду она очень похожа на одну из версий "Бука". И специалистам ясно, какой комплекс иранцы взяли за основу своей ракетной установки. Таким образом Тегеран сделал очень эффектную рекламу той продукции, которая разрабатывается специалистами "Алмаз-Антея". Так что "Викинг" может стать новым бестселлером мирового рынка вооружений.

Свои новинки покажут ведущие концерны оборонной промышленности - и "Калашников", и "Тактическое ракетное вооружение", и "Объединенная судостроительная корпорация", и "Объединенная авиастроительная корпорация", и Уралвагонзавод, и Военно-промышленная компания, и КРЭТ, и многие другие.

"Российская газета" расскажет о всех самых интересных новинках "Армии-2019".