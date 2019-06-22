Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости

В интернете появились рассекреченные материалы из архива Минобороны РФ, рассказывающие о защите Брестской крепости. Документы опубликованы в специальном историко-познавательном разделе, созданном в канун 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

Для фашистов Брестская крепость была важна как крупный хорошо оборудованный опорный пункт, позволявший контролировать стратегически важное шоссе и большой узел дорог Брест, поэтому они так упорно пытались ее занять. В публикации, подготовленной Минобороны, описывается подвиг и судьбы конкретных защитников цитадели.

Так, например, мужество командира 44-го Стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии майора Гаврилова П.М. возглавившего разрозненные группы красноармейцев в Северной части крепости и организовавшего оборону в районе восточного форта, настолько поразило гитлеровцев, что они сохранили жизнь попавшему в плен офицеру. Из Бреста даже специально приезжали немцы, которые хотели посмотреть на Гаврилова.

А вот замкомандира по политчасти 84-го стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии полкового комиссара Ефима Фомина, который организовал оборону центральной части крепости, расстреляли. Фашисты взяли его в плен оглушенного и погребенного в развалинах. После этого на Фомина донес предатель. Расстрел комиссара провели у стены крепости, которую он защищал.

Другой защитник Брестской цитадели лейтенант Иван Любочко под огнем противника сумел успешно провести операцию, чтобы помешать фашистам взорвать ящики с взрывчаткой под крепостной стеной. Контуженный и в бессознательном состоянии он тоже попал в плен.

Самвел Матевосян, служивший в 84-м стрелковом полку 6-й стрелковой дивизии, утром 22 июня возглавил первую штыковую контратаку. В ней удалось победить противника. Самвел Матевосян был неоднократно ранен во время обороны Брестской крепости и попал в плен. Но ему удалось бежать. Он продолжил войну в партизанском отряде, позже дошел до Берлина и расписался на стене Рейхстага.

При обороне Брестской крепости достойно проявили себя и женщины-военнослужащие. Так, например, военфельдшер Раиса Абакумова, единственный медработник в Восточном форте, помогала раненным под постоянным огнем. Она попала в плен, бежала, а когда попыталась связаться с партизанами, была снова арестована. Ее угнали в Германию, а освободили лишь в мае 1945 года.

Также в материалах Минобороны описана история Вали Сачковской, отец которой служил капельмейстером в 33-м инженерном полку. Когда фашисты узнали, что отец девочки находится в крепости, они отправили туда Валю с ультиматумом о сдаче. Идти в крепость пришлось под огнем. Валя сообщила об ультиматуме и осталась среди защитников, чтобы помогать раненым. Позднее при попытке прорыва группы под командованием старшего лейтенанта Потапова, Валю захватили в плен, но она смогла сбежать.