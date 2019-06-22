Полиция прибыла к дому Джонсона из-за женских криков

Соседи кандидата на пост премьер-министра Британии Бориса Джонсона вызвали полицию, так как услышали женские крики ночью из его квартиры. Прибывшие на место стражи порядка поговорили со всеми жильцами, которые оказались в безопасности.

Как заявили очевидцы, им послышались высказывания: "Отстань от меня" и "Убирайся из моей квартиры". В ходе проверки полиция не выявила явных причин для беспокойства, передает РИА Новости.

Напомним, бывший глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон, со скандалом ушедший из правительства Терезы Мэй, в прошлом году расстался с женой из-за его измен. Сейчас он проживает с 31-летней подругой Кэрри Саймондс, которая моложе его на 23 года.

Джонсон вышел в финал выборов главы Консервативной партии. Его конкурентом является нынешний глава Форин-офиса Джереми Хант.