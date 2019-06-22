При пожаре в центре Парижа погибли три человека

Три человека погибли и 28 человек пострадали в результате пожара, который произошел в Париже в одном из жилых домов на улице Немур неподалеку от площади Республики.

Как сообщили в префектуре французской столицы, возгорание в 7-этажном здании постройки 70-х годов возникло рано утром 22 июня в районе 05:00 (06:00 мск).

В тушении пожара приняли участие около 200 пожарных. Как заявил представитель пожарно-спасательной службы капитан Флориан Луантье, спустя несколько часов "огонь удалось взять под контроль", однако еще остаются незначительные очаги возгорания.

Один из пострадавших получил серьезные ранения, и его состояние оценивается как крайне тяжелое. У остальных 27 человек незначительные травмы, в основном связанные с отравлением угарным газом.

Сейчас установлено, что возгорание случилось на одной из трех лестничных клеток дома, а затем распространилось по всем этажам. Причина пожара пока не известна.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которым предстоит провести расследование ЧП, а также префект Парижа Дидье Лаллеман.

