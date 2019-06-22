Ральф Лорен стал Рыцарем-Командором Ордена Британской империи
Награду американский дизайнер, бизнесмен и филантроп получил за заслуги в области моды, а также "в знак признания его обширных филантропических усилий, его беспрецедентного влияния на ландшафт мирового стиля и его давней любви к культуре, наследию и народу Великобритании".
Церемония награждения прошла в Букингемском дворце. Орден Ральфу Лорену вручил принц Уэльский Чарльз.
По словам дизайнера, он всегда был вдохновлен историей, традициями и культурой Соединенного Королевства и считает получение рыцарского звания "особым моментом", поскольку отмечает 50 лет в мире моды.
Ральф Лорен стал первым американским дизайнером, удостоенным рыцарского звания. До этого награду получали политики, общественные деятели и актеры США.
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In a private ceremony hosted by His Royal Highness The Prince of Wales, Ralph Lauren was presented with the knighthood insignia of Honorary Knight Commander of the Most Excellent Order of the British Empire, in recognition of his extensive philanthropic efforts, his unparalleled influence on the landscape of global style, and his long-time love of the culture, heritage, and people of Great Britain. . #RalphLauren #RL50 @UKinUSA @UKinNewYork @ClarenceHouse