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22.06.2019 / 15:12
Среда обитания

Ральф Лорен стал Рыцарем-Командором Ордена Британской империи

Фото: Официальная страница дома Ralph Lauren в соцсети ralphlauren/insragram
Фото: Официальная страница дома Ralph Lauren в соцсети ralphlauren/insragram

Награду американский дизайнер, бизнесмен и филантроп получил за заслуги в области моды, а также "в знак признания его обширных филантропических усилий, его беспрецедентного влияния на ландшафт мирового стиля и его давней любви к культуре, наследию и народу Великобритании".

Церемония награждения прошла в Букингемском дворце. Орден Ральфу Лорену вручил принц Уэльский Чарльз.

По словам дизайнера, он всегда был вдохновлен историей, традициями и культурой Соединенного Королевства и считает получение рыцарского звания "особым моментом", поскольку отмечает 50 лет в мире моды.

Ральф Лорен стал первым американским дизайнером, удостоенным рыцарского звания. До этого награду получали политики, общественные деятели и актеры США.

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