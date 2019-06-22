Ральф Лорен стал Рыцарем-Командором Ордена Британской империи

Награду американский дизайнер, бизнесмен и филантроп получил за заслуги в области моды, а также "в знак признания его обширных филантропических усилий, его беспрецедентного влияния на ландшафт мирового стиля и его давней любви к культуре, наследию и народу Великобритании".

Церемония награждения прошла в Букингемском дворце. Орден Ральфу Лорену вручил принц Уэльский Чарльз.

По словам дизайнера, он всегда был вдохновлен историей, традициями и культурой Соединенного Королевства и считает получение рыцарского звания "особым моментом", поскольку отмечает 50 лет в мире моды.

Ральф Лорен стал первым американским дизайнером, удостоенным рыцарского звания. До этого награду получали политики, общественные деятели и актеры США.