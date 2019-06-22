Операция по перевозке белух и косаток продолжилась в штатном режиме

Судно с первой группой морских животных из "китовой тюрьмы" движется в сторону Комсомольска-на-Амуре, сообщила пресс-служба ТИНРО.

"Животные находятся в транспортировочных ваннах, которые накрыты тентами, предохраняющими их от солнечных лучей. Белухи плещутся в своих ваннах, косатки звуками общаются друг с другом, их контейнеры расположены рядом", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам специалистов, дыхание у всех животных - двоих косатки и шести белух - спокойное. Это говорит о снижении волнения от перевозки на автотранспорте и перегрузки на судно.

В целом ситуация штатная, отмечают специалисты ТИНРО.