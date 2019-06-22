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22.06.2019 07:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Операция по перевозке белух и косаток продолжилась в штатном режиме

Текст: Александр Филимоненко

Судно с первой группой морских животных из "китовой тюрьмы" движется в сторону Комсомольска-на-Амуре, сообщила пресс-служба ТИНРО.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Ученые рассказали о состоянии вывезенных из "китовой тюрьмы" косаток

"Животные находятся в транспортировочных ваннах, которые накрыты тентами, предохраняющими их от солнечных лучей. Белухи плещутся в своих ваннах, косатки звуками общаются друг с другом, их контейнеры расположены рядом", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам специалистов, дыхание у всех животных - двоих косатки и шести белух - спокойное. Это говорит о снижении волнения от перевозки на автотранспорте и перегрузки на судно.

В целом ситуация штатная, отмечают специалисты ТИНРО.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область ДФО Приморский край
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