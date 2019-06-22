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22.06.2019 15:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутске бармена заподозрили в убийстве посетителя

В Якутске следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство) в отношении 25-летнего бармена. Его подозревают в убийстве посетителя, сообщили в пресс-службе СК РФ по Республике Саха (Якутия).

Задержан подозреваемый в убийстве трех жителей Нижегородской области

По данным ведомства, в ночь на 22 июня подозреваемый работал барменом в одном из клубов города, имея устную договоренность об оказании услуг с владельцем заведения. В нерабочее время он напился и вступил в конфликт с одним из посетителей. Завязалась драка, в ходе которой подозреваемый догнал противника и нанес ему несколько ударов ножом, купленным накануне преступления. От полученных ран потерпевший скончался.

В настоящее время мужчина задержан. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск
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